偵辦不實連署案 檢調搜索國民黨嘉義縣黨部

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（中央社記者姜宜菁、蔡智明嘉義5日電）嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案不實連署案，專案小組今天到國民黨嘉義縣黨部執行搜索，查扣大量文件；縣黨部發聲明呼籲檢調，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲。

嘉義地檢署今年4月偵辦罷免疑涉不實連署案，鄭姓男子、曾姓男子發現個資遭冒用，透過律師到嘉檢提告徐姓領銜人偽造文書等罪嫌，徐姓領銜人喊冤指與妻子也遭冒名。檢方陸續傳喚賴姓男子、徐姓男子及陳姓男子，經檢方複訊後，3人都請回。

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檢方今天早上指揮專案小組到國民黨嘉義縣黨部執行搜索，現場查扣大量文件，並關上鐵捲門，以偵查不公開為由，謝絕透露案情。相關人等在中午12時許從國民黨嘉義縣黨部後門帶至嘉義縣調站偵訊。

國民黨嘉義縣黨部發聲明，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工權益不受迫害。同時也呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。（編輯：李錫璋）1140605