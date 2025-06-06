蛇出沒旺季台東累計5件咬傷 衛生局備血清

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）近日氣候多變，又碰上進入蛇出沒旺季，台東縣衛生局備好毒蛇血清。台東今年截至今日，已有5件蛇咬傷通報送醫，台東縣政府呼籲民眾提高警覺，避免驚擾毒蛇。

台東縣政府農業處長許家豪今天接受中央社記者訪問表示，每年5月至10月是台東地區天氣高溫炎熱、濕度較高的季節，也是蛇類活動最頻繁的時期，目前台東地區最常見的6種毒蛇為眼鏡蛇、龜殼花、鎖鏈蛇、百步蛇、赤尾青竹絲、雨傘節。

他說，根據農業處統計資料，台東每年5至10月間的蛇類通報案件明顯增加，光是去年同期便受理565件，佔全年總通報案件約70%，其中8月為最高峰，顯示盛夏期間蛇類活躍程度顯著升高。

台東縣消防局秘書林建誠接受中央社記者訪問表示，根據統計，今年截至今日，消防局接獲通報被蛇咬傷送醫已有5件，其中2件龜殼花咬傷都在東海岸的東河鄉，1件青竹絲在南迴線，另2件不明蛇類。

林建誠呼籲民眾，台東鄉下許多住屋都在田邊，晚上出入要特別小心，屋內陰涼處要多注意是否有蛇躲藏。另外，如被蛇咬到，要冷靜辨識是哪種毒蛇，方便醫生在第一時間注射對的血清。

台東縣衛生局疾管科表示，台東16個鄉鎮都備有蛇血清，一旦被咬到，沒有所謂的「黃金時間」，而是分秒必爭，立即送醫。

許家豪表示，蛇類常棲息於雜草叢生、堆放雜物的區域，尤其在高溫潮濕的天氣條件下，活動範圍會擴大，進入人類生活空間的機會也隨之增加。要減少蛇類出沒及侵入，應注意居家環境整潔，避免堆積雜物，減少老鼠等蛇類食物孳生。

民眾從事戶外活動時務必提高警覺，做好防護措施，避免進入草叢或翻動石塊。假如遇見了蛇，不要慌張，要保持冷靜，切勿驚擾或嘗試自行捕捉，應立即撥打縣府1999專線，請求專業人員協助處理。

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許家豪也提醒民眾，許多蛇類屬於保育類動物，也會食用老鼠維持生態平衡，只是有時不小心誤入民宅，並不建議直接殺害，而是通知專人捕捉野放。若不幸被蛇類咬到，應確認蛇的種類；若是有毒，先做緊急處理，將傷口的血儘量擠出，設法減慢有毒血液流入器官，並且儘速將傷者送醫治療。

台東縣政府呼籲，多數蛇類其實並不主動攻擊人類，通常在人類接近或威脅牠們時才會反擊。因此，當與蛇類不期而遇時，採取「不動、不驚、立即通報」3原則，是保護自己與維護生態的最佳方式。（編輯：吳素柔）1140606

近日氣候多變，又進入蛇類出沒旺季，台東縣政府呼籲民眾從事戶外活動時務必提高警覺，避免驚擾毒蛇。圖為鎖鏈蛇。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月6日

近日氣候多變，又碰上進入蛇出沒旺季，台東縣衛生局備好毒蛇血清，台東114年截至6月6日已有5件蛇咬傷通報送醫，台東縣政府呼籲民眾提高警覺，避免驚擾毒蛇。圖為龜殼花。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月6日