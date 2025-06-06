新北三峽車禍肇事翁解剖釐清死因 遺體發還家屬

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，涉肇事的78歲余姓男子5月31日傷重不治，檢警今天會同法醫解剖余男遺體，釐清死因，歷時1小時10分鐘完成，遺體已發還家屬。

三峽區北大國小外道路車禍造成3死、12輕重傷，死傷者大多為學生，引起關注。涉嫌肇事的余姓男子5月31日上午因傷重、多重器官衰竭於亞東醫院過世，全案增為4死。檢警於5月31日進行相驗，並擇定今天解剖。

新北地檢署檢察官今天近中午時抵新北市立殯儀館，會同法醫進行遺體解剖，作業歷時1小時10分鐘完成。相關報告將由法醫研究所出具，將提供檢察官作為偵辦參考，報告預計需一段時間。目前遺體已發還家屬。據了解，今天僅余男的大兒子到場。

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新北市政府警察局三峽分局4日表示，根據余男的車速、沒有煞車痕跡等客觀事實，判定余男在國成街有蓄意衝撞意圖，依殺人等4罪移請新北檢偵處。

依刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分。此案後續將由新北檢處理。依法被害人可向繼承人請求民事損害賠償。（編輯：戴光育）1140606