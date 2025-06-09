刑事局表揚模範警察 周幼偉揭續打擊黑金槍毒詐

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）6月15日警察節將至，警政署刑事局今天舉辦慶祝大會，並表揚模範警察人員。刑事局長周幼偉表示，肯定維護治安的努力，提醒重點工作仍為打擊「黑、金、槍、毒、詐」。

刑事局今天舉辦114年度警察節慶祝大會，由周幼偉主持，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部政務次長馬士元共襄盛舉，會中先就陞職及初任警察官人員進行授階。

緊接著，進行頒獎、表揚當選刑事局模範警察人員，包括偵查正張家鋐、陳柏瑋、黃楷鈞及偵查員江樂麒等4人。

其中，張家鋐偵破印尼峇里島逾百人近年最大跨境電信詐欺機房，並溯源金主及在台水房外務、幹部，查扣新台幣近億元資產；陳柏瑋偵破以知名劉姓律師為首的第三方支付公司涉賭博及洗錢案，查扣1億餘元及名車等贓證物。

另外，黃楷鈞偵破某科技公司勾結詐欺集團非法吸金案，查扣不法利得總計6725萬餘元；江樂麒參與制定詐欺犯罪危害防制條例，建立國內打詐法制重要里程碑，並研修「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0，對警政革新確具貢獻。

刑事局透過新聞表示，上述4人均工作績效優異，偵破多起重大刑事案件、規劃打擊詐欺工作，從警以來考績多列甲等，對刑事偵防工作均有特殊貢獻而獲獎。

另外，偵查員柯建民主辦推動列管新興毒品「異丙帕酯」為三級毒品；警務正吳幸瑢辦理性侵害加害人資料蒐集管理辦法全文修正作業，使加害人資料蒐集及管理於法有據；巡官林詩珊辦理桃園市、嘉義市政府警察局轄內千萬元以上詐欺案指紋比對，比中嫌犯陳姓2名嫌犯，提供破案線索。

刑事局表示，上述3人在工作崗位上充分發揮專業，於鑑驗領域貢獻傑出，柯建民獲選為全國刑事鑑識楷模、吳幸瑢及林詩珊獲選為刑事局刑事鑑識楷模。

各級別資深績優警察獎章部分，由刑事局秘書室主任劉貞汝等6人代表上台受獎。

周幼偉致詞表示，肯定大家不辭辛勞，努力維護治安工作，也感謝眷屬們在背後默默支持，讓警察在工作上得以無後顧之憂地全力衝刺，並勉勵大家不斷精進厚實專業能力，以提升刑事偵防量能及建立警察專業形象。

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他指出，當前重要工作仍為打擊「黑、金、槍、毒、詐」，打詐更是全民關注焦點，刑事局建置「165打詐儀錶板」專網、推動國內各銀行加入鷹眼識詐聯盟、啟動「百斬計畫獎五萬」專案及「查找潛在被害人」計畫。

周幼偉表示，因應資安即國安，刑事局成立「資安鑑識及應變小組」等，運用各項刑事偵防策略，聚焦當前重點治安工作，並針對關鍵上游積極溯源，力求打擊犯罪核心，同時與各地方警察局攜手合作，期能共同維護社會安寧秩序。（編輯：戴光育）1140609