高雄鹽埕七賢大樓火警2輕傷 5月才剛公安列管

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄鹽埕七賢大樓昨天晚間發生火警，幸消防局在近10時滅火。市長陳其邁到場視察表示，這棟大樓5月有進行安檢，目前是公安會報列管大樓，目前共2名住戶輕微嗆傷送醫。

高雄鹽埕區七賢大樓昨天晚間9時11分發生火警，火勢從7樓窗戶竄出，消防人員到場佈水線滅火，火勢在9時35分控制，9時55分撲滅。

陳其邁和副市長林欽榮、消防局長王志平晚間也趕到現場，了解救火狀況和人員傷亡情形。目前已知2人嗆傷送醫，消防人員正在現場清點住戶人數，確保無人受困失聯。

陳其邁接受媒體聯訪表示，七賢大樓共有16樓，共570戶。這棟大樓今年5月19日有進行消防安全檢查，已成為市府公安會報列管大樓，近幾年有加強配置消防公安配備，每一樓層有配備滅火器、逃生設施、燈光設備等。

陳其邁說明，因起火時火勢是往外燒，內部防火門並未被破壞，也就是說濃煙主要往外竄，市府目前已逐樓清查人數。起火戶的屋主在事發時外出工作，幸目前已聯繫到場，詳細起火原因仍待調查。目前僅有2名住戶輕微嗆傷已送醫。

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林欽榮表示，七賢大樓每半年都會消防安檢，上次消防安檢複查大致沒問題，這次災後也會再全面檢查一次。

王志平說，這棟七賢大樓在今年消防安檢時查出排煙設備、室內消防栓等缺失，市府已要求限期改善，也將督促管委會盡快修復，經過這次事件，也將會依相關消防法舉發開罰。目前已將100多名住戶集中，之後也會逐樓清查，確保每個住戶的安全。（編輯：洪啓原）1140611