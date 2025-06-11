九州博弈集團案 前警政監林明佐因病改裁1500萬交保

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（中央社記者蘇木春台中11日電）九州博弈集團案，涉洩密的刑事局前警政監林明佐收押中，台中地院日前裁定自15日起延長羈押2月；不料法院今天臨時再召開羈押庭，認定因疾病治療急迫性，改以新台幣1500萬交保。

台中地方法院晚間發布新聞稿表示，林明佐羈押原因及必要性雖仍存在，但合議庭審酌他因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接受手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，避免導致不可逆身體狀況惡化，相關治療有必要急迫性等情。

合議庭審酌，法務部矯正署台中看守所無法提供被告至醫療中心接受相關治療，且被告目前雙肢無力，無法獨力行走，堪認現因罹惡性脊髓腫瘤等疾病，非保外治療顯難痊癒。

台中地院今天裁定，林明佐於提出1500萬元保證金後，准予停止羈押且限制住居，及限制出境、出海8月，及不得與同案被告、證人有任何接觸，應於每週一、三、六至指定警局報到，並以科技設備監控；全案可抗告。

台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。全案於民國113年檢方偵結起訴集團總裁陳政谷等32人。

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陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院今年3月間分別裁定陳政谷與林明佐各以新台幣2億元、1200萬元交保；案經台中地檢署提起抗告，與台灣高等法院台中分院多次發回更裁後，台中地院今年4月14日裁定2人收押禁見。

法院原先日前召開羈押庭審理後，認定林明佐難以排除羈押原因，裁定自15日起延長羈押2個月，但今天臨時再召開羈押庭審理後，裁定交保。（編輯：陳仁華）1140611