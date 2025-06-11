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九州博弈集團案 涉洩密前警政監林明佐延長羈押2個月

2025/6/11 11:49（6/11 11:56 更新）
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刑事局前警政監林明佐被控涉九州博弈集團案洩密，台中地院去年10月提訊林明佐，他坐輪椅、手被上銬、以紙張遮臉出庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中九州博弈集團案，涉洩密的刑事局前警政監林明佐收押中，因羈押將期滿，台中地院日前召開羈押庭審理後，認定林明佐難以排除羈押原因，日前裁定自15日起延長羈押2個月。

依據台中地方法院刑事裁定指出，林明佐將於14日羈押期滿，3日召開羈押庭審理後，法官認定林明佐涉犯貪污治罪條例等罪，為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪。

合議庭認為，林明佐所述與同案被告顯有歧異，避重就輕，仍有待交互詰問以釐清案情，且林明佐自承確有刪除手機內與同案被告徐培菁的對話紀錄，審酌若未予羈押禁見，仍有勾串共犯、滅證之虞，而有羈押原因，裁定自15日起延長羈押2個月。

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台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現內政部警政署刑事警察局前警政監林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。全案於民國113年檢方偵結起訴集團總裁陳政谷等32人。

陳政谷與林明佐等人在檢方偵辦期間遭收押，台中地院今年3月間分別裁定陳政谷與林明佐各以新台幣2億元、1200萬元交保；案經台中地檢署提起抗告，與台灣高等法院台中分院多次發回更裁後，台中地院今年4月14日裁定2人收押禁見。（編輯：李錫璋）1140611

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