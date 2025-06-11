中市47歲男工疑中暑身體不適 送醫急救宣告不治

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）中市北區某工地1名工人今天下午3時許疑中暑身體不適，先是被安排休息，直到下午5時許要下班時發現情況不對，通知救護車送醫救治後，仍於晚間6時27分宣布急救無效。

台中市警方表示，第二分局於下午5時28分許獲報，位於北區華富街一處工地，有工人身體不適急待救治，隨即派員到場處置。

警方指出，根據工地領班說明，47歲林姓男子是人力派遣工，下午3時許疑似中暑身體不適，於是要求林男先休息，等到下午5時許，要提醒下班時，發現林男大力喘氣且口吐白沫，立即通報119到場。

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警方表示，救護人員到場先急救後送往中國醫藥大學附設醫院繼續救治，並通知林男家屬到醫院，醫院於晚間6時27分宣布急救無效。

警方經初步勘查現場，未發現死者有外傷或其他外力介入情形，確切死因將進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1140611