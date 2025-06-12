黃立為運毒判刑定讞逃亡泰國 將被押解返台歸案

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）運輸5公斤第三級毒品愷他命入台的男子黃立為，去年經最高法院判刑10年6月定讞，入監執行前潛逃海外遭檢方通緝。法務部調查局表示，今天下午將自泰國押解黃立為返台歸案。

調查局新聞稿指出，黃立為涉嫌自泰國訂購重量約5公斤的第三級毒品愷他命，民國109年11月、12月間指示共犯覓得收件人頭，以新台幣5萬元的代價收受毒品包裹，再委由不知情國際快遞業者於110年1月間運送入台。

新聞稿表示，案經財政部關務署偕同調查局台北市調查處共同偵辦，並移送台北地檢署起訴，最高法院判處黃立為有期徒刑10年6月定讞。

調查局表示，黃立為於入監執行前潛逃出境，北檢發布通緝，調查局去年9月間提列為外逃通緝對象。

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調查局指出，調查局駐泰國法務秘書協請泰國執法機關協助追緝，查知黃立為已於去年5月間因持用變造護照入境泰國時遭逮捕、關押，今年5月31日黃立為服刑期滿，轉送至外國人拘留中心等待遣返。

調查局表示，經與泰方多次協調，今天下午將押解黃立為返台，並解送北檢歸案，展現調查局追緝外逃成果及打擊跨國犯罪決心。（編輯：李錫璋）1140612