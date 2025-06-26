彰化外籍車手今年激增至107人次 越南籍較多

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰縣警察局今天指出，1至5月查獲詐欺案件共133件，查扣汽車、現金等總計約5億元，外籍車手人數也攀升，去年1至5月份僅有2人次，今年至5月已有107人次，最多為越南籍。

彰化縣警察局今天上午召開打詐成果記者會，由縣警局長陳明君說明打擊詐騙犯罪成果，縣警局表示，今年1至5月執行懲詐成果，累計查獲詐欺集團133件，詐欺集團成員計840人次，查扣汽車、現金及虛擬貨幣等總計價值新台幣5億多元，攔阻詐騙金額達2億371萬元，合計阻斷詐團金流達7億多元。

陳明君接受媒體聯訪時說，他們也發現，查獲的外籍車手人數也大幅攀升，去年1至5月僅有2人次，今年截至5月已達107人次，國籍以越南籍最多達65人次，顯示詐騙集團已將觸角伸向在台外籍人士。

陳明君指出，詐騙集團也會假藉來台打工、幫忙領款有高酬勞等名義招募外籍車手來台犯案，部分外籍人士因語言隔閡，誤信誘騙而涉入詐騙行為，成為詐騙鏈中的消耗品。

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陳明君表示，鹿港分局日前接獲通報，發現1名外籍男子在提款機前反覆操作提款後騎車離去，疑為詐團車手，警方循線找到外籍男子，發現是為來台就學的外籍生，供稱是透過社群平台認識某「工作仲介」，聲稱只要幫忙至銀行提款機提款，即可獲每日數千元酬勞。

陳明君說，詐騙集團為規避查緝，派外籍車手以短期觀光名義來台，實則從事提領及面交等詐欺犯行，呼籲民眾，若發現可疑人士頻繁提領款項，應立即通報警方。（編輯：林恕暉）1140626