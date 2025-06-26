彰警逮假投資詐團3人 監控手為9案通緝犯

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（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化有民眾察覺LINE投資群組操作模式有異，到北斗派出所詢問，警方循線逮獲3名詐騙成員，其中監控交易的彭男是身背9件詐欺案通緝犯，均依涉犯洗錢防制法等罪嫌送辦。

彰化1名縣民加入LINE飆股群組，群組內要求大家結合資金操作、獲利後再分紅的操作模式，令他感到疑惑，因而主動向北斗派出所員警詢問，經員警分析，認為是常見的假投資詐欺手法。

彰化縣警察局北斗分局今天透過新聞稿表示，北斗派出所員警於24日接獲線報後，在台中市1處公園查獲46歲黃姓女車手及22歲官姓男收水手，期間發現不遠處有1名男子往反方向逃逸，員警見狀立即啟動追捕，經盤查，這名22歲彭姓男子負責監控面交款項過程，曾犯下詐欺等9案件被通緝。

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警方表示，此次查獲詐騙集團車手、收水手、監控手共3人，另查獲交付贓款新台幣50萬元、不法所得2200元、手機3支及存款憑證1張等證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長楊志源表示，民眾於網路看到各種投資商品，並有高投報率、低風險等引誘投資話術，均為詐騙，可向165防詐騙諮詢專線或所在地派出所洽詢真偽。（編輯：吳素柔）1140626