福州中國羽球公開賽 周天成挺進8強

（中央社記者龍柏安台北8日電）世界排名第3的台灣羽球一哥周天成，今天在福州中國公開賽男單第2輪，全場僅用42分鐘，以21比15、21比19掃下馬來西亞好手劉國倫，挺進8強。

總獎金70萬美元（約新台幣2172萬）的福州中國公開賽，是羽球世界巡迴賽750系列的大賽，也是除12月的年終大獎賽外，年底最大的一場國際賽。

周天成過去和劉國倫交手4次，雙方勝負各半，今天周天成開局在2比2平手之際，率先拉出一波9比2強攻，一口氣拉開差距、並奠定勝基，先以21比15拿下。

次局周天成依舊神勇，開局就取得8比1大幅領先優勢，不過世界排名28的劉國倫韌性十足，在比賽中段急起直追，雙方戰成11比11平手。

接下來兩人一路糾纏，在14比14扯平後，周天成連搶2分再次取得超前，此後一路領先直至終場，以21比19直落二淘汰對手，也取得8強門票。

周天成下一戰對手，將是大會第5種子、世界排名第9的印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth），兩人過去3度交手，周天成取得2勝1負對戰優勢，且近2次交手，他都以直落二拿下，唯一輸球那次，則是4年前的香港公開賽，當時兩人鏖戰3局，周天成才惜負吞敗。（編輯：陳怡璇）1071108