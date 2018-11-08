體育署推台灣品牌賽事 盼向世界行銷台灣

（中央社記者龍柏安台北8日電）體育署長高俊雄今天表示，明年度開始，體育署將結合縣市政府、觀光局與外交部，全力推動台灣品牌賽事，希望利用賽事結合地方特色，向世界行銷台灣。

今年全台共有超過130場國際賽事，平均下來幾乎每3天就有一場國際賽，從明年度開始，體育署將力推「台灣品牌賽事」，目前鎖定辦理10場，除行銷台灣的美景與特色，也希望創造觀光旅遊的附加價值。

至於什麼是台灣品牌賽事，體育署國際組組長許秀玲就舉例，今年的萬人泳渡日月潭，就吸引全球44個國家、地區的「泳者」來台參賽，是最好標的之一，此外新北的萬金石馬拉松，不但是全台唯一獲得國際田徑總會（IAAF）認證的銀標賽事，比賽規模也從本土升級成國際賽，都是非常好的範本

高俊雄坦言，台灣多數舉辦的國際賽，都屬國際奧會（IOC）體制內，因此只能依循「奧會模式」辦理，而未來的「台灣品牌賽事」，將會以非IOC體制內的比賽為主（非亞、奧運比賽項目）。

「同一種類型的運動，我們只會挑一種，並且在不同的縣市舉辦。」高俊雄透露，他希望未來的台灣品牌賽事，能走出方方正正的比賽場地，把比賽帶到台灣國家公園內，讓更多人看到台灣的自然美景，這些比賽也將盡量以「台灣」冠名，「把台灣推向全世界」。（編輯：陳怡璇）1071108