高苑開賽積極搶分 黑豹旗勝嘉中晉8強

（中央社記者謝靜雯台北11日電）2018年黑豹旗全國高中棒球聯賽，高苑工商16強與嘉義高中交手，高苑開賽抓準時機搶分，全場敲出15支安打，投手群聯手封鎖對手打線，以13比1、7局拿勝、晉級8強。

嘉義高中今天先發投手劉崇聖球速不錯，但高苑首局抓準時機搶分，靠著單局5支安打、攻下5分，開賽就取得領先優勢，4局多拿1分，5局再靠著接連安打攻下3分、拉開領先差距，順利拿下勝利。

高苑先發投手邱駿威今天投3.1僅被敲出1支安打，投出3次三振、失掉1分責失分，陳致佑、陳建曜、林詠翔依序登板後援，沒有再被敲出安打、有效封鎖對手打線。

高苑總教練李來發表示，劉崇聖的球速不慢，但高苑打者首局擊球點掌握的不錯，也抓到對方有點不穩，靠著接連安打搶下5分，是贏下這場比賽的關鍵，「不然想從他手上拿太多分也不容易」。

今天高苑4名投手輪流上場，李來發說，主要透過實戰觀察選手的狀況，也讓他們適應場地，陣中投手群球速不錯，但更要求選手注意控球；高苑晉級8強，下一場比賽將與成德高中與玉里高中比賽的勝隊交手，爭取4強門票。（編輯：黃于）1071111