林子崴以王彥程為目標 穀保黑豹旗晉8強

2018年第6屆黑豹旗全國高中棒球大賽16強賽，穀保家商11日與東大體中交手，穀保先發投手林子崴先發5局好投，加上打線支援，助隊以11比2拿勝，挺進8強。中央社記者謝靜雯攝 107年11月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）2018年黑豹旗全國高中棒球大賽16強，穀保家商與台東體中今天在天母棒球場交手，穀保先發投手林子崴以王彥程為目標，先發5局好投，全場13安打線支援，以11比2拿勝、晉級8強。

穀保先發投手林子崴，今天前3局沒讓對手敲出安打，4局接連被敲安打失掉1分，5局再因為失誤、安打，失掉第2分、表現並不差，總計投5局被敲4支安打，失掉2分（1分責失分）。

穀保首局抓準東體先發投手不穩，靠著接連保送、高飛犧牲打先拿1分，3局單局敲出6安，一口氣攻下5分、拉開領先差距，順利拿下比賽勝利。

穀保總教練周宗志表示，林子崴比賽前半段表現在預期內，林子崴投打實力都不差，升上高二開始以投手身份出賽機會增加，周宗志稱讚他控球穩定、壘上有人危機處理能力不錯，球速雖然不快，但有在持續成長，「是全方位的選手」。

林子崴升上高二後開始任先發投手， 他表示高一時有學長扛著，現在覺得自己責任變得更重大，他也以同樣是左投的隊友王彥程為目標，希望可以向他學習、越來越進步；至於未來投打發展，林子崴表示都不會放掉，但比較喜歡投球，可以掌控場面。

穀保拿下勝利、晉級8強，周宗志表示，接下來的比賽無論對手是誰都不能掉以輕心，平鎮高中和高苑工商是設定的對手，「但一場輸贏的球賽很難說，兩隊情蒐都有做，做好萬全的準備。」（編輯：陳清芳）1071111