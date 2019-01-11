約基奇生涯第21次大三元 金塊擊沉快艇

美國職籃丹佛金塊約基奇近期手感火熱，前一役對上邁阿密熱火，才以29分、11籃板、10助攻，繳出大三元成績，11日與快艇隊交手，為自己生涯大三元紀錄再添一筆。（圖取自facebook.com/VMarinkovicOfficial）

（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）美國職籃（NBA）丹佛金塊約基奇今天以18分、14籃板、10助攻，締造個人生涯第21次大三元，率隊以121比100大勝洛杉磯快艇，並將主場連勝紀錄推進至11場。

約基奇（Nikola Jokic）近期手感火熱，前一役對上邁阿密熱火，才以29分、11籃板、10助攻，繳出大三元成績，今天與快艇隊交手，為自己生涯大三元紀錄再添一筆。

金塊首節以37比25領先後，第二節靠著莫瑞（Jamal Murray）、莫里斯（Monte Morris）在外線輪流出手，一度將差距擴大至16分，快艇威廉斯（Lou Williams）三分打先為球隊止血，並在倒數2分6秒時，靠著高塔特（Marcin Gortat）上籃，將比分縮小至5分差，但隨後又遭金塊甩開，上半場結束以54比65落後。

金塊第三節由米爾賽普（Paul Millsap）、莫瑞、約基奇聯手，拉出一波10比0攻勢，讓快艇無力追趕，最終金塊以121比100獲勝。

金塊陣中有6人得分上雙，以莫瑞拿下23分最多，加上6籃板、2助攻，除了約基奇進帳18分外，替補的普朗利（Mason Plumlee）也貢獻17分、12籃板。（編輯：張芷瑄）1080111