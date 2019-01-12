合庫晉級爆米花總冠軍賽 吳昇峰誓言討回來

第3屆爆米花棒球聯盟季後挑戰賽第2戰，合作金庫隊12日派出王牌投手吳昇峰先發，6局好投壓制新北市隊打線，率隊拿勝、挺進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 108年1月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）爆米花棒球聯盟季後挑戰賽，合庫今天派出王牌投手吳昇峰先發，6局好投壓制新北市隊打線，率隊以6比1拿勝，季後挑戰賽2連勝、晉級冠軍戰，與崇越隼鷹爭冠誓言「討回來」。

爆米花棒球聯盟季後挑戰賽由合作金庫與新北市隊交手，合作金庫昨天搶下首勝，總教練許順益表示，陣中傷兵多，不希望讓對手將戰線延長，今天關鍵一役壓上「抗韓英雄」吳昇峰先發、全力搶勝。

兩隊前3局都沒有拿下分數，合庫4局靠著高育瑋二壘打、暴投以及林加祐高飛犧牲打先馳得點，5局再靠著接連短打戰術擾亂對手，造成對手守備失誤，林瀚補上二壘打，單局攻下2分、拉開領先差距。

合庫6局、7局追加分數，新北市隊比賽前半段打線受制，直到8局才靠著接連3支安打、拿下唯一1分，追分不及吞下敗仗。

合庫今天比賽短打戰術多，總教練許順益表示「就是想贏球，多拿些分數、多一點保障」，也提到爆米花打到目前為止，無論輸贏， 最大的收獲是選手從中成長。

合庫先發投手吳昇峰今天投6局被敲5支安打、無失分，球隊拿下勝利，他也收下季後挑戰賽勝投。吳昇峰是上屆爆米花棒球聯盟大會最有價值球員，但首屆爆米花棒球因為開刀錯過，合庫在首屆爆米花總冠軍賽不敵崇越，吳昇峰直言，「上一次因為開刀沒有參與，這次一定要討回來」。

吳昇峰此次爆米花表現亮眼，只要出賽幾乎就是勝投保證，總計拿下6勝1敗，為大會勝投王，唯一1敗是與崇越隼鷹交手，那場比賽也出現爭議判決，吳昇峰直言，這應該是近2年國內各盃賽個人帳面上第一敗。

5戰3勝制總冠軍賽將於15日開打， 許順益直言兩隊五五波，關鍵還是在投手壓制；吳昇峰則表示，崇越打線整齊，先發1到9棒都有不錯攻擊火力，加上陣中職棒退役球員帶領，經驗上更成熟，並不好對付。（編輯：張雅淨）1080112