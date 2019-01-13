呂政儒超越田壘 躍居SBL得分王

（中央社記者黃巧雯台北13日電）超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷王牌射手「男模」呂政儒歷經15個球季，今天在與台灣啤酒之戰中，拿下28分，生涯總得分來到4899分，正式超越田壘，躍居SBL得分王。

呂政儒在第2季時加入SBL，今年邁入第15個球季，今天賽前生涯總得分，累計4871分，只差13分就能超越目前效力於東南亞籃球聯賽（ABL）寶島夢想家前鋒田壘，過去在SBL留下4883分紀錄。

呂政儒今天出戰台啤比賽中，首節靠著3顆三分球進帳9分，儘管第二節得分掛蛋，但在第三節時攻下13分，正式超越田壘紀錄，全場拿下28分、6籃板，生涯總得分增至4899分，成為新任SBL得分王，他的家人也來到天母體育館，見證呂政儒破紀錄的一刻。

對於樹立呂政儒障礙，呂政儒除了感謝球隊栽培外，也謝謝隊友願意將球分享給他，而今天破紀錄加上球隊贏球，讓他相當開心，直說回去要將今天破紀錄的比賽用球供奉起來。

裕隆洋將桑尼（Sani Sakakini）今天儘管持續因傷缺陣，但在洋將道森（Eric Dawson）33分、21籃板、3助攻，繳出「雙20」成績的帶領下，率隊以80比75擊敗台啤。

談到第四節戰況一度膠著，裕隆最後才拿下勝利，呂政儒表示，關鍵在於隊友防守做得很好，且團結一心、都很想贏球。

雖然少了桑尼助陣，僅剩單洋將應戰，但呂政儒認為，SBL本季才實施雙洋將制度，過去各隊都是採單洋將，因此他告訴隊友：「單洋將應該是我們最熟悉的打球方式，對我們本土戰力是最好發揮空間，大家都要適時跳出來，填補桑尼空缺。」（編輯：黃于）1080113