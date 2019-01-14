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中信兄弟教練團異動 新聘一軍打擊教練泰銳

最新更新：2019/01/14 17:51
中職中信兄弟隊14日宣布新球季教練團異動，一軍打擊教練由泰銳（Terry Alexander）（圖）接任，他擁有34年美國大學NCAA第一級球隊經歷，2002年任美國國家隊三壘指導教練，2014年任匹茲堡海盜短A打擊教練，2015至2018年任私人棒球學校打擊教練。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年1月14日
中職中信兄弟隊14日宣布新球季教練團異動，一軍打擊教練由泰銳（Terry Alexander）（圖）接任，他擁有34年美國大學NCAA第一級球隊經歷，2002年任美國國家隊三壘指導教練，2014年任匹茲堡海盜短A打擊教練，2015至2018年任私人棒球學校打擊教練。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年1月14日

（中央社記者楊啟芳台南14日綜合報導）中信兄弟今天宣佈新球季教練團異動，一軍總教練繼續由伯納執掌兵符，與投手教練佛斯特及新聘任的打擊教練泰銳一同領軍；二軍總教練則是由林威助繼續擔任。

除了伯納（Scott Budner）擔任一軍總教練外，一軍打擊教練由泰銳（Terry Alexander）接任，他擁有34年美國大學NCAA第一級球隊經歷，2002年任美國國家隊三壘指導教練，2014年任匹茲堡海盜短A打擊教練，2015至2018年任私人棒球學校打擊教練。

一軍投手教練則是佛斯特（John Foster），他於2017年中信兄弟秋訓時擔任客座教練，去年接任二軍復健投手教練，對於投手的身體狀態及投球狀況瞭若指掌。原一軍牛棚教練葉明煌調至二軍擔任投手教練，一軍牛棚教練由原二軍牛棚教練林恩宇接任。

一軍守備教練將分工，原守備教練黃泰龍專職內野守備，原二軍外野守備教練林明憲，至一軍負責守備教練工作，專職外野守備。

二軍教練團部分，二軍投手教練為葉明煌，另聘藤田學擔任客座投手教練。藤田學於2007至2008年擔任日職軟銀鷹二軍投手教練，2009至2018年於軟銀球隊營運部負責球員養成；也於去年參與中信兄弟秋訓，擔任客座投手教練。

林明憲調至一軍後，由陳皓然接任原本的空缺。陳皓然2011年以兄弟象第三指名身分加盟，2012至2018年來皆為球員，去年底卸下球員身分，今年正式轉任教練職。

原二軍助理體能教練朱偉銘不續約，由李尚儒接任該職。李尚儒畢業於國立體育大學運動保健學系碩士班，2014年加入兄弟擔任防護員，2017年起擔任中信兄弟運動防護復健組組長。他擁有NSCA CSCS美國國家體能協會肌力與體能訓練執照，及AFAA WT美國有氧體適能協會重量訓練教練資格。（編輯：李錫璋）1080114

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