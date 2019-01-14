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旅外洽談中先跟著春訓 陳韻文盼開季保持健康

最新更新：2019/01/14 19:25

（中央社記者楊啟芳台南14日電）統一7-ELEVEn獅投手陳韻文去年底提出旅外球員申請，目前還在跟國外球隊洽談，會先跟著獅隊春訓。他表示，以往開季都是受傷狀況，希望今年春訓調整方向，新球季能保持健康。

去年底陳韻文及王柏融提出旅外球員申請，不過目前陳韻文的經紀人還在跟國外球隊洽談，他表示，「談的進度沒有這麼快，所以現在球隊春訓開始，還是跟球隊一起訓練，等經紀人有消息才會跟我說。」

新球季陳韻文最大目標是健康，因為過去幾年開季他都遇到受傷，比別人慢上一軍。陳韻文認為，之前可能是春訓時狀況太好，在模擬比賽及熱身賽時身體負荷不了，導致球季開始前就受傷，因此今年他會調整方向，先用50分力保護自己，強度再慢慢增加。

去年12月陳韻文找了訓練師，進行增加肌力、避免受傷的訓練，他說：「照著訓練師節奏走，心裡會比較踏實一點，畢竟訓練師知道我的身體狀況，再跟他做一些協調。」他認為確實有效果，目前身體狀況比去年好。

陳韻文去年球季拿下19次救援成功，落後陳禹勳30次位居第二，不過他表示，今年也不會想拚救援王，「當球隊需要我的時候，盡我的本分把比賽守下來，順其自然就好，當然如果球隊在一直贏球的狀況下，拿救援點機率會變高。」（編輯：李錫璋）1080114

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