老鷹打算清倉球員 國王有意林書豪

（中央社記者龍柏安台北16日電）本季打出優質表現的亞特蘭大台裔控衛林書豪，在美國職籃（NBA）交易截止大限前成為詢問度最高的球員，現在也傳出，沙加緬度國王隊也有意透過交易得到林書豪。

根據紐約時報記者史坦（Marc Stein）在推特上表示，在美國時間2月7日交易截止大限前，老鷹將兜售得分後衛貝茲摩（ent Bazemore）、中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）以及林書豪，盼能換取更多選秀權，增加重建籌碼，但截至目前為止，只有林書豪吸引到其他球隊目光。

史坦指出，國王已探詢交易林書豪的可能性，也極有可能是林書豪未來的下家，他相信林書豪加入後，能夠帶給國王額外的動力，去挑戰自2006年後首度重返季後賽。

近年打法穩定成熟的林書豪，堪稱是球隊裡的工具人，無論是替補救火，還是先發應急，他都能提供穩定供輸，國王目前在西區排名並列第9，距季後賽8強窄門只有一線之隔。

林書豪本季出賽39場，場均出賽19分33秒，是除了菜鳥年外的新低，不過整體投籃命中率47.8%與罰球命中率83.3%雙雙寫下生涯新高，每場可繳出10.8分、3.6助攻與2.4籃板。

其實除國王外，之前也曾傳出波特蘭拓荒者有意用首輪選秀權交易林書豪，來補強他們的後場戰力，除此之外，包括76人與鵜鶘，也都傳出有意得到林書豪。（編輯：張芷瑄）1080116