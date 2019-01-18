合庫再見保送獲勝 爆米花冠軍賽聽牌

第3屆爆米花棒球聯盟5戰3勝制冠軍戰，18日晚間在天母球場進行第2戰，崇越隼鷹與合作金庫（圖）一路僵持，直到9下合庫靠著陳孝允選到再見保送，以1比0奪下勝利，系列賽取得2連勝聽牌。中央社記者楊啟芳攝 108年1月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）爆米花棒球聯盟冠軍戰今天進行第2場，崇越隼鷹與合作金庫一直到9局上結束都是0比0，直到9下合庫靠著陳孝允選到再見保送，以1比0奪下勝利，系列賽取得2連勝已聽牌。

這場比賽崇越與合庫分別推出高塩將樹及黃健隆先發主投，雙方皆展現壓制力，高塩將樹主投8局被敲出6支安打，9下被陳毅宏敲出安打後退場。接手的外籍投手李瑞亞諾（Elvin Liriano）控球失準，連續投2個保送形成滿壘後，陳孝允又選到保送擠回致勝分，終場合庫就以1比0奪勝。

合庫拿下勝利後，冠軍系列戰已經拿下2連勝，5戰3勝中取得聽牌優勢。合庫總教練許順益表示，對方投手高塩將樹並不好對付，化解危機能力相當好，多次得點圈機會都無功而返，此役打得相當吃力，但他說：「要有外籍選手刺激才會長進，不管輸贏對選手來說都是利多。」

經過高張力的冠軍賽，許順益認為，對選手成長相當有幫助，他也對9下打者冷靜選球感到相當欣慰。對於拿下這場勝利，許順益指出，投手群功勞很大，先發黃健隆主投6.1局，僅被敲出4支安打無失分，加上終結者亞運國手王政浩投1.1局，無失分獲得勝投，許順益說：「先發投得很優質，王政浩完美關門，形成勝利方程式。」

合庫終結者王政浩表示，第8局在2壘有人接替投球時，策略是先攻擊打者好球帶，對方輕易出棒後再用變化球吊打者。雖然這場比賽打得膠著，難免有壓力，不過王政浩說：「還是要頂著壓力，比較資深的學長會提醒年輕選手，教練也鼓勵大家好好選球。」（編輯：黃于）1080118