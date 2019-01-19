澳網混雙詹詠然首輪止步 詹皓晴晉16強

（中央社記者黃巧雯台北19日綜合報導）澳洲網球公開賽，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴今天在混雙首輪賽事分頭出擊，詹詠然在混雙首輪遭到淘汰，而詹皓晴則與搭檔順利以直落二勝出、挺進16強賽。

詹詠然和詹皓晴昨天在澳網女雙以直落二橫掃中國組合，勇闖第3輪，預計明天16強賽將迎戰白俄羅斯女將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）與美國選手湯生（Taylor Townsend）所組成的聯軍，今天女雙賽事輪空，姊妹各自在混雙賽事奮戰。

詹詠然與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）搭檔，今天混雙首輪對戰史皮爾茲（Abigail Spears）與卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）這組美國、哥倫比亞組合，兩組人馬前8局各兩度攻破對方發球局，在4比4平手情況下，詹詠然與搭檔第11局發球局未能保住，首盤以5比7讓出。

詹詠然與多迪格第二盤在第5、7局發球局接連失守，以2比6敗下陣來。

另一場混雙賽事，詹皓晴與荷蘭選手路查（Jean-Julien Rojer）攜手出戰柯林斯（Danielle Collins）、維納斯（Michael Venus）所組成的美紐聯軍，詹皓晴與搭檔連續2盤各有一次破發成功，以兩個6比4將對手清盤，挺進16強。（編輯：張芷瑄）1080119