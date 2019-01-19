合庫林加祐不會完全退下 當教練複雜選手好玩

（中央社記者謝靜雯台北19日電）合作金庫國手林加祐在亞運後將近4個半月專心教練工作，爆米花季後賽再回到場上；林加祐直言，「當教練複雜、選手好玩」，點出球員欠缺執行訓練目標，再回球員位置更能冷靜。

林加祐去年雅加達亞運棒球賽對南韓隊敲出致勝兩分砲，是球隊順利拿勝的一大功臣，亞運後回到母隊合作金庫，將近4個半月的時間專心當教練，沒有再出賽，除了重量訓練，沒有守備、打擊練習。

合作金庫在爆米花棒球聯盟打入季後挑戰賽，但球隊傷兵多，林加祐重回場上，他坦言因為太長時間沒有正常訓練，場上很害怕受傷，衝刺、追球都沒有辦法隨心所欲，之後還是會維持正常訓練，但希望將機會給學弟們，自己後半段待命，若球隊有戰力需求就會上場比賽，不會完全從球員身分退下。

林加祐表示，當球員時期，要專注在個人訓練的感受上，沒辦法有這麼多的心思去了解、體會其他球員的想法，專心當教練這段期間，可以更清楚知道球員在想什麼。

換一個角色看球隊，林加祐點出，合庫算是經驗比較好的球隊，但每個訓練，球員們必需清楚知道自己為什麼做這個訓練，才能執行訓練期望達到的東西，但這點是球隊部分球員缺少的。

因為配合公司上班時間，合庫球員較少機會參加近年台灣流行舉辦的棒球營、教練營，林加祐表示，有些東西是從以前到現在累積的經驗，但很多時候會去多問、多看其他教練們，「每個人都有自己的想法，但不一定適用，吸收、過濾後再將合適的教給球員」。

談起當教練與球員的差異，林加祐直言，「教練事情比較多，也比較複雜，選手比較好玩」，有了不同的身分再回到場上， 林加祐自認更冷靜， 「以前上場比賽多少還是有壓力，但現在更能照自己的意思去操作比賽」。（編輯：黃于）1080119