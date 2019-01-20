澳網男單8強激戰 納達爾對決巨人殺手提亞佛

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天擺平曾排名世界第4的捷克名將柏迪奇（Tomas Berdych），預定在澳洲網球公開賽男單8強賽對決「危險人物」美國好手提亞佛。

納達爾坐擁17座大滿貫賽金杯，面對世界排名第39名的21歲「巨人殺手」提亞佛（Frances Tiafoe），一切都是未知數，他顯得小心翼翼。

提亞佛在第1輪淘汰大會第5種子南非名將安德森（Kevin Anderson），寫下今年大會最大冷門之一。

談到提亞佛，納達爾表示：「這將是我們兩人首次對決。沒錯，他打得很好。」

納達爾說：「我當然知道他。他加入巡迴賽有一陣子了。他很年輕。當年輕選手加入時，他們總是受到更多的關注。」

提亞佛去年打進溫布頓網球賽第3輪，是他迄今在大滿貫賽最好的成績。

納達爾指出：「他是一位生氣勃勃的選手，企圖心旺盛。當然，他很危險。」

納達爾說：「他名列大會男單最後8強，在整個賽程中，他贏得漂亮。他的速度超快。他能快速改變擊球的方向。他上網快速，正手拍強有力，發球凌厲。所以，大家拭目以待。」（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080120