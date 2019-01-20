許凱翔賴柏瑋聯手 合庫爆米花2連霸

（中央社記者謝靜雯台北20日電）爆米花棒球聯盟總冠軍賽第4戰，合作金庫兩名年輕投手扛住壓力，「奇兵」許凱翔先發6.1局好投、賴柏瑋後援穩守，合庫2局靠著暴投跑回致勝分，以1比0擊敗崇越隼鷹完成2連霸。

爆米花棒球聯盟首屆比賽，合作金庫冠軍賽不敵崇越隼鷹、拿下亞軍，合庫上屆爆米花冠軍賽擊敗台北興富發順利奪冠，此次例行賽合庫與崇越3場交手都吞下敗仗，冠軍賽交手「新仇舊恨」一起討回，以3勝1敗、順利拿下冠軍。

5戰3勝制冠軍賽15日開打，合作金庫先連拿2勝聽牌，昨天比賽不敵崇越，今天不願再拖，派出陣中年輕投手許凱翔先發，許凱翔前2局各被敲出1支安打，但沒有掉分，3到6局都讓打者3上3下、越投越穩，7局1人出局後先投出保送、被敲安打退場，總計投6.1局、無失分，收下冠軍賽勝投。

崇越今天打線受制，全場僅敲出3支安打、沒能拿下分數，合庫2局靠著許誌峰和鄭嘉明接連安打、暴投跑回全場唯一1分，順利拿下比賽勝利。

合庫總教練許順益表示，爆米花棒球聯盟從去年11月底開打，一直到今天順利拿下冠軍，長期賽季陣中不少選手受傷，「但大家展現不服輸精神，是最後順利拿下比賽的關鍵」。

許順益特別感謝合庫董事長雷仲達對於棒球隊的支持，合庫9名球員為去年印尼雅加達亞運國手，亞運拿下季軍後，每人獲得新台幣5萬元獎金外，從今年1月起連續2年每個月額外再提供1萬元營養金，讓選手可以沒有後顧之憂在場上打拚。（編輯：張雅淨）1080120