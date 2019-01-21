吳永仁副業 和好友李奇勳合資開籃球理髮店

富邦勇士助理教練吳永仁（左）和認識超過23年的好兄弟李奇勳（右）合資開設以籃球為元素的理髮店，21日開幕，店內掛著籃板、簽名球衣等，充滿濃濃籃球味。中央社記者龍柏安攝 108年1月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）富邦勇士助理教練吳永仁最近當起老闆，他和認識超過23年的好兄弟，也是從小打球的隊友李奇勳合資開設理髮店，問他手藝如何，他開玩笑說：「你看過CEO替人洗頭嗎。」

李奇勳過去是球員出身，也是當年幫助三民家商在HBL高中籃球聯賽奠定2連霸的功臣之一，當年三民培養出「少俠」田壘、吳永仁、周士淵、莊曉文與李奇勳一票好手，當年也被譽為「三民五虎」。

其實李奇勳也打過SBL超級籃球聯賽，卻因傷提前淡出籃壇，退休後他轉行當髮型設計師，累積多年手藝與人脈，客源相當穩定，這次他主動和好兄弟吳永仁聯絡，希望一起合資開店，兩人一拍即合。

吳永仁透露，當年的同袍戰友當中，就屬他和李奇勳最「麻吉」，因此聽到好友找他開店，義不容辭共襄盛舉，他坦言，開店大約籌備2年，之前也做過市場調查，台灣沒有任何一家理髮店是以籃球做元素，「過去奇勳的客人都會和他聊籃球，所以我們才大膽用籃球當成我們店的主軸」。

走進大約10坪大的店面，裡面充滿了籃球相關元素，除籃板、籃框、三民五虎的簽名球衣，就連電視上播的都是NBA比賽，今天店面開幕，昔日的三民五虎也全部聚首，包括當年教練、恩師謝玉娟也專程北上力挺，氣氛溫馨。

吳永仁表示，其實從1月份開始，店面就已開始試營運，反應也不錯，日前甚至連SBL最大咖洋將、台北達欣工程外援梅奧（O.J. Mayo）都到店內修容，讓他有些受寵若驚。

雖然合資當老闆，不過吳永仁坦言他對理髮一竅不通，完全是力挺好友，他搞笑地說：「這家店奇勳主內、我主外，剪髮、洗頭都找他，賣臉、找關係就靠我了。」（編輯：黃于）1080121