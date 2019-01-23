布魯克大三元 雷霆擊退拓荒者

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）美國職籃（NBA）奧克拉荷馬市雷霆隊前鋒喬治今天單場狂砍36分，隊友衛斯布魯克則繳出29分、10籃板、14助攻大三元成績，聯手以123比114擊敗波特蘭拓荒者。

雷霆先前陷入6戰吞下5敗低潮後，今年擊敗拓荒者後，打出一波3連勝，穩住西區第三名的位置。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天達成例行賽生涯第118個大三元紀錄，而亞當斯（Steven Adams）、佛格森（Terrance Ferguson）各進帳14分。

拓荒者里拉德（Damian Lillard）、麥卡倫（CJ McCollum）此役儘管各轟下34、31分，依舊難挽球隊輸球命運。

雷霆今天前3節以93比87領先拓荒者6分，拓荒者決勝節急起直追，在倒數5分8秒時，靠著麥卡倫三分球，將比數追成106比109，但雷霆隨即拉出一波10比2攻勢，再度拉開比數，終場雷霆就以123比114獲勝。（編輯：李亨山）1080123