林子琦不服禁賽提告 中華奧會喊冤：搞錯對象

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣舉重女將林子琦，因使用禁藥遭判禁賽8年，她不服判決，狀告中華奧會與中華民國舉重協會，希望停止執行禁賽處分；奧會則喊冤指林子琦搞錯對象，「她要告的應該是CAS」。

林子琦在2016年6月24日被中華奧會例行性藥檢，發現體內有禁藥成分，依照規定，她是在國內檢查查出違反禁藥規定，因此禁賽裁量權屬中華奧會禁藥管制委員會。

當時中華奧會禁藥管制委員會做出禁賽2年判決，但世界反禁藥組織（WADA）收到判決後，認為林子琦並非首次違規，不符減刑條件，一狀告上國際運動仲裁庭（CAS），而CAS則在去年11月宣判，林子琦的刑期延長至8年。

對於林子琦的提告，中華奧會秘書長沈依婷喊冤，強調林子琦搞錯對象，「她要告的應該是CAS，依照規定，CAS的判決就是最終判決，如果她有異議，得在收到判決後21天內向洛桑地方法院提出訴願」。

而舉協理事長張朝國透露，林子琦認為她的禁賽裁量權屬中華奧會禁藥管制委員會，且禁賽刑期明明已服完，中華奧會卻沒替她據理力爭，否決WADA和CAS的判決，感覺就像一罪兩罰，且中華奧會在收到CAS判決書後，僅以電話告知她，就簽名同意CAS判決，行政處理明顯有瑕疵。

但依照規定，所有國際運動總會與各單項協會，都必須服從WADA相關規定及禁賽刑期，林子琦就算勝訴，也無法改變CAS的最終判決。

張朝國說，若行政法院最後裁定，確定停止執行禁賽8年的處分，接下來協會就會替林子琦報名參加今年4月分在中國寧波舉辦的亞洲舉重錦標賽，以及其他的奧運積分賽事。

張朝國強調，至今舉協仍未收到國際舉重總會（IWF）寄來的林子琦禁賽函文，因此他相信林子琦的刑期早在去年就已服完。（編輯：張雅淨）1080123