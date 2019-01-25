點名鈴木一朗全票入選名人堂 大聯盟列6原因

（中央社紐約24日綜合外電報導）棒球名人堂最新成員22日剛公布，美國職棒大聯盟官網隨即點名鈴木一朗將是繼紐約洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）後，下一位以全票入選的球員。官網列舉6大原因如下：

1.他是史上最受歡迎棒球員

一朗2001年在大聯盟首次登場就拿下美國聯盟（AL）年度最佳新秀以及年度最有價值球員（MVP）雙料大獎。他在日本無人不知無人不曉，他身邊的人曾以地毯包住他才能把他偷偷送到旅館外，以避免群眾認出他。

一朗的經紀人曾說，只要包裹上寫著Ichiro之後寄到日本，不論以什麼方式，這個包裹最後一定會送到一朗手上。

來到美國後，基本上也沒人會討厭他，相較之下，同時代的巨星如吉特（Derek Jeter）、普侯斯（Albert Pujols）和羅德里格斯（Alex Rodriguez）等人都會遭到敵隊球迷的憎恨。

2.他是歷年來安打王

一朗在日本職棒敲出1278支安打，再加上他在大聯盟累積的3089支安打，美日通算總共是4367支安打，比大聯盟史上安打王羅斯（Pete Rose）多出111支。他在2004年擊出的262支安打，至今仍是大聯盟史上單季安打紀錄。

3.他幫助棒球遍及全球

一朗將日本的棒球帶到另一個層次。1990年代，野茂英雄的成就證明日本投手能夠在大聯盟闖出一番佳績，但在一朗出現以前，日本打者能否同樣在大聯盟有好表現，受到許多人的質疑。

直到一朗穿上西雅圖水手隊球衣，他的傑出成績才啟發了像大谷翔平等人的一整個世代日本選手。

4.他是名言佳句機器

能投票決定名人堂成員的是誰？答案是記者與棒球作家。這些人最喜歡什麼？答案是名言佳句。正好一朗總是能源源不絕說出佳句，使他成為記者的最愛。

5.他的球員生涯超長

一朗1992年首次站上職業比賽球場時，馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）、貝茲（Mookie Betts）等當今球星才剛出生。至今一朗仍未正式宣布退休。

6.他對棒球的愛無人能比

即使他在上季從球員轉為球隊的特別助理，技術上不能在球隊休息室看比賽，他還是會在每場獲勝後，成為第一個出現在場上的人；他會固定在球隊進行打擊練習時幫忙丟球，總是在年輕球員的身旁協助他們。

歷經長達27年的職業生涯，他還是瘋狂地愛著這項他奉獻無數心血的運動。（譯者：徐崇哲）1080125