台啤扳倒金酒4連勝 距離龍頭寶座只差一步

（中央社記者黃巧雯台北26日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天前3節領先10分，第4節險遭金門酒廠逆轉，靠著蔣淯安挺身而出，終場以92比87贏球，笑納4連勝，距離戰績龍頭的金酒僅剩0.5場勝差。

金酒與台啤賽前分居聯盟戰績第一、二名，今天在天母體育館交手，台啤首節多點開花，包括黃泓瀚連2記三分球，助台啤以29比23領先，並在第2節再將比數拉開至50比39。

金酒第3節試圖將比分拉近至2分差，但隨後再度被台啤拉開，前3節落後10分的金酒決勝節一開始靠著洋將夏普（Walter Sharpe）外線連發、張容軒4分打，將比數扳成73比73平手，台啤蔣淯安隨後用3分打為球隊止血，並再連得5分，終場台啤以92比87獲勝。

台啤洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）拿下22分、8籃板、6助攻，而蔣淯安則貢獻19分、4助攻。

台啤總教練周俊三表示，能夠擊敗聯盟第一名的金酒，確實不是一件容易的事情，他特別提醒球員從防守做起，但金酒雙洋將夏普、佐藍（Zoran Vrkic）得分能力不錯，確實對台啤造成困擾。

台啤決勝節數度失誤，讓金酒差點後來追上，周俊三指出，球隊若要追求更好的表現，還有許多待修正的地方。

蔣淯安自認幾次傳球失誤，自己要負很大責任，才讓比賽陷入緊張局面，他也自我檢討，希望未來防守溝通方面，能更明確。

台啤目前戰績第二，只差0.5場勝差就能追平龍頭金酒，回顧上半季表現，台啤開季一度拉出一波6連勝，周俊三表示，上半季打得不錯，特別是開季打得很順，但後來受傷兵問題所擾，所幸球員都能頂住，目前傷兵也陸續歸隊。（編輯：黃于）1080126