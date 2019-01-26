澳網男單決賽 納達爾重磅對決喬科維奇

（中央社墨爾本26日綜合外電報導）西班牙好手納達爾和塞爾維亞名將喬科維奇今年都以年輕世代無以撼動的絕佳狀態，殺進澳洲網球公開賽男單決賽，兩人明天對戰將是生涯第53度交手，勢必是場史詩級激戰。

大會第2種子「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）在4強對戰20歲希臘小鮮肉西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），整場比賽僅失6局，頭號種子、當今球王「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）4強更僅讓法國黑馬普耶（Lucas Pouille）難堪拿下4局。

兩位當今網壇天王在今年澳網再次證明年輕世代對他們無可動搖，明天將是雙巨頭第8度在大滿貫決賽交戰，這也是他們自2012年在澳網決賽上演5小時又53分鐘的史詩級互鬥後，再次於澳網決戰碰頭。當時這場戰役由喬科維奇獲勝。

明天也將是蠻牛和喬帥生涯第53度交手，喬帥以27勝25負占上風。

蠻牛和喬帥近年來雖然都有再添進大滿貫金盃，但兩人自2014年法國網球公開賽後，就未在4大滿貫賽決賽碰頭爭冠。蠻牛當時在4盤戰中勝出，但他近來在硬地球場舉行的大滿貫賽成績不突出，因此曾有人質疑32歲的他能否闖入今年澳網決賽。

2009年在澳網奪冠的納達爾今天說：「我們相互將對方的網球水準推向極致，明天將是另個新篇章。」（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080126