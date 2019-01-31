第16季SBL明星賽成員出爐 宛如天龍地虎隊

（中央社記者龍柏安台北31日電）第16季SBL超級籃球聯賽明星賽，將於2月16日在桃園巨蛋登場，今天黑、白武士球員名單出爐，白武士全隊共有10名後衛入選，因此今年明星賽將上演地虎打天龍。

今年明星賽破天荒效法美國職籃（NBA），由黑、白武士「人氣王」黃泓瀚及「台啤小跑車」蔣淯安，搭配兩隊「榮譽」隊長錢薇娟與羅興樑，從入圍名單中進行選秀直播。

明星隊的教練人選，則由戰績最佳的金門酒廠總教練吳俊雄，以及台灣啤酒總教練周俊三領銜，除現有的24人名單，兩名教練還能各自徵召2名球員入隊。

攤開兩隊名單，白武士陣中除蔣淯安在內，共有10名後衛，比起黑武士都以鋒線為主體，宛如「地虎打天龍」，就連蔣淯安都開玩笑地說：「看來我得打中鋒了。」

黑武士球員名單包括呂政儒（裕隆）、蔡文誠（富邦）、簡浩（璞園）、張宗憲（富邦）、成力煥（台啤）、郭昭男（裕隆）、林郅為（富邦）、陳冠全（璞園）、米歇爾（Tony Mitchell，富邦）、愛德（Edvinas Seskus，台啤）、天使（Angel Nunez，台銀）。

白武士則包括蘇翊傑（達欣）、洪志善（富邦）、張博勝（台銀）、林韋翰（裕隆）、林書緯（富邦）、陳堅恩（璞園）、于煥亞（金酒）、簡偉儒（璞園）、梅奧（O.J. Mayo，達欣）、塞瑟夫（Ihor Zaystev，台啤）、賈西亞（Charles Garcia，富邦）。（編輯：張雅淨）1080131