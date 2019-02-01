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獅隊主場轉播權 ELEVEN SPORTS取得

最新更新：2019/02/01 14:31
中華職棒統一7-ELEVEn獅1日公布，結束與FOX的3年賽事轉播合約，2019年新球季將由ELEVEN SPORTS取得主場有線電視獨家轉播權。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月1日
中華職棒統一7-ELEVEn獅1日公布，結束與FOX的3年賽事轉播合約，2019年新球季將由ELEVEN SPORTS取得主場有線電視獨家轉播權。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職統一獅隊今天公布，去年球季結束，結束與FOX3年賽事轉播合約，今年由ELEVEN SPORTS取得主場有線電視獨家轉播權；新球季ELEVEN SPORTS將轉播Lamigo桃猿、獅隊主場賽事。

統一獅隊表示，球團持續與各平台洽談賽事轉播權益。ELEVEN SPORTS於2017年進軍台灣，期許能成為台灣新世代的體育轉播平台，在2017年初與桃猿隊簽下至少3年轉播合約，今年再取得獅隊主場賽事有線電視獨家轉播權。

ELEVEN SPORTS表示，將會為獅隊特別量身打造主場轉播風格，期盼能帶給球迷更創新的觀賽體驗；獅隊農曆年後23日、24日將分別與韓職樂天巨人隊、斗山熊隊打交流賽，3月1日、2日也將與KT巫師、華城英雄各打1場交流賽，ELEVEN SPORTS將提供熱身賽轉播服務。

除了統一獅、桃猿外，中信兄弟新球季主場賽事由緯來負責轉播，富邦悍將隊主場賽事由旗下Win TV負責轉播。（編輯：張雅淨）1080201

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