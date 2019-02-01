柯瑞轟10顆3分飆41分 勇士仍輸76人

（中央社記者龍柏安台北1日電）美國職籃（NBA）金州勇士主控柯瑞，今天全場飆進10顆3分球，狂轟最高的41分，不過團隊籃板狂輸對手，終場以104比113不敵76人，11連勝止步。

勇士射手湯普森（Klay Thompson）今天因病缺陣一天，柯瑞（Stephen Curry）填補隊友缺陣火力，全場累計27投14中，包括3分球18投中10，轟下最高的41分、6助攻與4籃板，杜蘭特（Kevin Durant）也有25分進帳。

剛從膝傷歸隊的明星中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins），今天出賽25分鐘，累計10投僅中3，拿下7分、6籃板與6助攻。

此役柯瑞火力全開，無奈團隊籃板以37比49大幅落後，加上第3節被76人拉出一波42比26的攻勢扭轉戰局，第4節最後2分49秒柯瑞飆進3分球，比數追至101比106。

接下來76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）4罰俱中，決勝期杜蘭特砍3分失手，柯瑞連續被對手蓋了2次火鍋，只能眼睜睜的看著對手帶走勝利。

76人明星前鋒西蒙斯（Ben Simmons）今天繳出26分、8籃板、6助攻、3抄截與1阻攻的全方位成績單，恩比德則豪取26分、20籃板與5助攻，但也發生全場最多的8次失誤，射手瑞迪克（J.J. Redick）飆進4顆3分球拿下15分。（編輯：張雅淨）1080201