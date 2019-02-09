桃猿羅德交流賽首戰 陳冠宇李杜軒表現佳

（中央社記者楊啟芳石垣市9日電）Lamigo桃猿與千葉羅德海洋在石垣島舉行的亞洲門戶交流賽，今天進行第一戰，羅德的台灣選手都有好表現，陳冠宇中繼2局無失分，李杜軒則是一上場代打就敲出陽春砲。

陳冠宇於第3局上場中繼，僅被郭永維擊出一支內野安打，第4局投出一次保送，其餘都沒被桃猿打者踏到壘包。陳冠宇認為今天狀況普通，有些課題還沒解決，他希望接下來熱身賽可以好好調整，把自己節奏投出來。

由於這場比賽是陳冠宇今年首場實戰，他把重點放在找到投球節奏，再調整投球角度。陳冠宇指出，今天球速也有降，之前測試147公里，不過這場最快僅145公里，因此他認為狀況並沒有很好。

3局上陳冠宇被郭永維擊出內野安打後，馬上讓詹智堯擊出雙殺打，順利化解危機。陳冠宇說明，雙殺這顆球是投二縫線，今年就開始使用，搭配直球投球更有效率。

李杜軒第8局上場代打時，敲出一發陽春全壘打，帶動隊友之後再轟2支。不過李杜軒也認為狀況沒有特別好，他說：「今天算是第一次實戰，我們這幾天打擊練比較多，也多嘗試不同東西，基本上久沒比賽，不管直球、變化球，有好球就會想出棒。」

對於新球季，李杜軒並不設限守備位置，他說：「只要自己打擊狀況好，不管三壘、二壘、一壘，包括外野也是，誰受傷或狀況不好，都要做好準備。」

Lamigo桃猿與千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰，已進行至第4屆，不過兩隊從2014年就開始進行交流，目前對戰13場比賽，羅德以8勝5敗佔上風。（編輯：陳清芳）1080209