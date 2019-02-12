池江罹白血病 教練：參加東奧可能性並非零

（中央社東京12日綜合外電報導）日本亞運金牌泳將池江璃花子今天宣布罹患白血病，教練三木二郎說，池江本人想參加2020年東京奧運，且這個可能性也不能說是零，他們會在精神層面等給予協助及支持。

在日本被稱為「亞洲水上女王」的池江，今天透過推特向支持粉絲報告，自己罹患白血病。她說，會專心接受治療，早日讓大家看到更強壯的池江。

日本每日體育報導，日本游泳協會會長青木剛、副會長上野廣治、池江所屬的游泳俱樂部社長吉田正昭，及教練三木二郎等人，下午共同出席記者會。

目前池江已住院接受治療，上野廣治說，游泳協會能做的就是在一旁守護，其他就只能拜託醫師。

三木二郎說，雖然罹病對池江本人打擊最大，但池江已經決定要對抗病魔，所以他相信未來的池江一定會變強，然後重返游泳界。

三木說，池江本人想參加2020年東京奧運，且這個可能性也不能說是零，他們會在精神層面等給予協助與支持。

日本放送協會（NHK）報導，吉田正昭說，池江在1月18日到2月10日於澳洲黃金海岸參加集訓時，感到身體不適，所以比預定提早2天返回日本。到醫院檢查後發現罹病，得以早期發現。

三木說，池江在澳洲集訓時出現過去未曾見過的呼吸困難情形，後來2月8日先返回日本到醫院檢查時，診斷出罹患白血病。

三木說，自己得知這個訊息非常震驚，對池江堅強面對、對抗病魔全力求勝的意志，他感到非常敬佩，也會在旁守護。

日本朝日新聞報導，體育廳長官鈴木大地受訪時說，得知池江罹患白血病時，一度說不出話來；健康是最為重要的事，希望池江專心治療，並能早日看到池江健康游泳。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080212