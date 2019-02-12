這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
護理師蔡邑敏最高撫卹過關 母淚謝還女兒公道
生活

護理師蔡邑敏最高撫卹過關 母淚謝還女兒公道

移民官踹護國神犬道歉 動保團體要求嚴懲
生活

移民官踹護國神犬道歉 動保團體要求嚴懲

佩佩豬效應 美國家長發現孩子說話變英國腔
國際

佩佩豬效應 美國家長發現孩子說話變英國腔

愛河畔建摩天輪 韓國瑜搭機視察找到6可行地點
地方

愛河畔建摩天輪 韓國瑜搭機視察找到6可行地點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陽建福郭勝安母校高苑客座 盼好手出頭

最新更新：2019/02/12 19:06
去年季後被統一獅隊釋出的投手陽建福（圖），目前除自主訓練，更多重心放在指導基層球員，12日起與去年季後被富邦悍將隊釋出的投手郭勝安回母校高苑工商，擔任短期客座教練，希望台灣未來可以出現更多好手。（取自高苑工商粉絲團）中央社記者謝靜雯傳真　108年2月12日
去年季後被統一獅隊釋出的投手陽建福（圖），目前除自主訓練，更多重心放在指導基層球員，12日起與去年季後被富邦悍將隊釋出的投手郭勝安回母校高苑工商，擔任短期客座教練，希望台灣未來可以出現更多好手。（取自高苑工商粉絲團）中央社記者謝靜雯傳真　108年2月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）39歲投手陽建福去年季後被統一獅釋出，目前除自主訓練，更多重心放在指導基層球員，今天起與郭勝安回母校高苑工商任短期客座教練傳承經驗，希望更多好手能為球隊、國家效力。

陽建福2003年從興農牛隊開始展開中職生涯，中間也曾轉戰日本獨立聯盟，2017年加盟統一獅隊，去年季後被統一獅隊釋出，中職累積出賽326場（199場先發），戰績82勝85敗16中繼5救援；目前持續等待機會，他曾表示希望可以繼續投，但尋找新球隊的部分交給經紀公司處理，「把自己準備好、等待機會」。

陽建福表示，現階段維持自主訓練、傳接球，但是沒有牛棚，更多的重心放在當教練，指導基層球員，除了開課指導球員外，今天起也與去年季後被富邦悍將隊釋出的投手郭勝安一起，受邀回母校高苑工商任短期客座投手教練。

陽建福說，兩人會輪流指導高苑投手各6天，主要希望將經驗和技術傳承給他們，並且透過錄影，幫忙投手看一些投球細節，「本來就不排斥當教練，也藉由傳承，希望台灣未來可以出現更多好手，無論替球隊、為國家，都可以有所貢獻」。

談起當教練與球員的不同，陽建福直言當教練很累，當選手顧好自己就好，最多就是和隊友間彼此分享、打氣，教練要顧很多球員，專注觀察他們投球動作，也會透過一些比較科學化的方法幫助訓練。（編輯：唐聲揚）1080212

39歲投手陽建福（左1）12日起回母校高苑工商任短期客座教練，談起當教練與球員的不同，陽建福直言當教練很累，當選手顧好自己就好，教練要顧很多球員，專注觀察他們投球動作。（取自高苑工商粉絲團）中央社記者謝靜雯傳真　108年2月12日
39歲投手陽建福（左1）12日起回母校高苑工商任短期客座教練，談起當教練與球員的不同，陽建福直言當教練很累，當選手顧好自己就好，教練要顧很多球員，專注觀察他們投球動作。（取自高苑工商粉絲團）中央社記者謝靜雯傳真　108年2月12日
地機族