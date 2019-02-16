洋基續約塞維里諾4年 先發輪值吞定心丸

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基隊與王牌投手塞維里諾避免薪資仲裁，雙方同意4年總額約4000萬美元的續約條件，塞維里諾有望連兩季擔任開幕戰先發，未來幾年將是輪值中流砥柱。

24歲的塞維里諾（Luis Severino）去年拿下19勝，期望本季薪資為525萬美元，但洋基只願出440萬美元。雙方原本今天要步入仲裁庭，最後關頭達成續約共識，躲過薪資仲裁程序。

大聯盟官網報導，塞維里諾今年薪資400萬美元（約新台幣1億2000萬元）、外加200萬美元簽約獎金，明年1000萬美元，2021年1025萬美元，2022年1100萬美元。新約將包含2023年1500萬美元的球團選擇權，買斷金額為275萬美元。新約待體檢通過後生效。

塞維里諾曾兩度入選明星賽，上季先發32場，19勝8敗，防禦率3.39。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天在春訓基地表示，塞維里諾是位很棒的投手，希望他能長期待在洋基。布恩還說，塞維里諾有望擔任3月28日洋基主場對巴爾的摩金鶯隊的開幕戰先發投手。

塞維里諾2015年初登大聯盟，生涯戰績41勝25敗，防禦率3.51。歷經2016年低潮，速球剛猛的他成功蛻變為洋基王牌，連兩季主投超過190局，三振都達220次以上。

去年上半季，塞維里諾氣勢銳不可當，前19場先發戰績14勝2敗，防禦率2.12，被視為美國聯盟塞揚獎熱門人選。進入下半季，塞維里諾表現判若兩人，最後13場先發戰績5勝6敗，防禦率5.69。

為防止季中走下坡的情況重演，塞維里諾最近表示，他已改變飲食和訓練方式，較去年季末減重約5公斤，訓練時也減少舉重，而是以增加跑步和伸展，避免身體太過僵硬。

洋基近10幾年來與陣中球員步上薪資仲裁的例子不多，王建民是其中之一。

王建民2008年取得薪資仲裁資格，憑連兩季19勝的貢獻要求460萬美元，球團只願出400萬美元，王建民最後因前一年季後賽表現欠佳等因素輸掉仲裁。洋基後援投手貝坦塞斯（Dellin Betances）2017年薪資仲裁，也嚐到落敗滋味。（編輯：陳惠珍）1080216