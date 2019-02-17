高雄馬拉松鄉親相挺 鄭瑞竹國內全馬奪冠

（中央社記者程啟峰高雄17日電）2019高雄MIZUNO國際馬拉松今天落幕，高雄子弟鄭瑞竹不負眾望將男子全馬國內組冠軍留在高雄，他認為，鄉親沿路熱情加油相挺，加上主場優勢讓他如願摘金。

鄭瑞竹在高雄土生土長、平常也都在高雄訓練，賽前希望能把國內冠軍留在高雄。身為高雄子弟的他熟悉賽事路況，也適應高雄天氣，在鄉親沿途加油下跑出2小時32分34秒佳績，如願將全馬國內組第1名留在高雄。

鄭瑞竹去年5月被診斷出血紅素偏低，接受醫師建議暫停訓練，去年9月恢復訓練後，成績大受影響，他心情低落一度想放棄。他說，這段時間多虧有訓練團隊還有學弟鼓勵，讓他堅持下去。

國內馬拉松新秀蔡雅安則拿下女子國內全馬冠軍，她受訪說，這次抱著以賽代訓心態參賽，面對強敵環伺，她沒有壓力盡力跑，會摘金令她既意外又驚喜。

國內女子半馬紀錄保持人謝千鶴也不遑多讓，拿下超半馬女子組冠軍。

2019高雄MIZUNO國際馬拉松有33個國家地區、近2萬人參賽，分為全程馬拉松組42.195公里、超半程馬拉松組25公里及休閒組4.5公里，總獎金210萬元，其中全馬男女子組冠軍獎金各為新台幣30萬元，為獎勵國內選手，今年特別將全馬國內組選手得牌獎金提高。

為維護賽事空氣品質，賽事較往年提前30分鐘開跑，高市府環保局賽前也特別加強掃街並要求工廠配合降載減排。

比賽結果，肯亞選手成績大放異彩，包辦全馬男子組前3名，以及全馬女子組第1及第3名。

另外，日本札幌冬奧滑雪冠軍阿部雅司特別帶奧運金牌來台參加全馬，但並未得獎，他受訪表示，高雄民眾超級熱情，民眾還用日語為他加油，讓他很窩心；他覺得比起馬拉松，滑雪還是比較輕鬆，真是隔行如隔山。 （編輯：陳俊碩）1080217