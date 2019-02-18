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HBL八強 松山缺馬建豪照贏東山

最新更新：2019/02/18 22:28

（中央社記者龍柏安台北18日電）在HBL高中籃球聯賽8強開打前，松山高中教頭黃萬隆放走200公分射手馬建豪，讓他前往美國參加NBA舉辦的籃球無疆界訓練營，但松山高中首役仍以80比55輕取東山高中。

107學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，今天在台北和平籃球館點燃戰火，本季將挑戰隊史第2度3連霸的松山，靠著傲人團隊防守，在第3節僅讓對手拿下9分，一舉拉開差距，終場淨勝25分開出紅盤。

黃萬隆過去都稱馬建豪是松山KD（Kevin Durant），談到他放人的決定，他酷酷地表示：「一點都不困難，這是一輩子只有一次的機會，既然他想去，我當然支持他。」

球隊雖然少了一門高砲塔，但黃萬隆強調：「馬建豪的未來比戰績更重要，他的天分、高度與靈活度，都是無法培養的。」他並透露，馬建豪已搭上飛機，預計明天中午就會抵台，至於會不會讓他上場，要臨場看過愛徒的狀況再做決定。

今天松山上半場和東山一路糾纏，半場打完僅以38比34取得微幅領先，直到下半場靠著一波23比9的攻勢才擺脫對手。

黃萬隆表示，今天少了馬建豪，其他球員都盡了全力。他也特別點名，全場攻下14分的李定謀跳了出來，讓他非常欣慰。

松山今天共有3名球員拿下14分，不過，李定謀全場9投6中，效率最佳，他除拿下14分外，還有6籃板與2抄截。（編輯：戴光育）1080218

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