中平當小辣椒 富邦盃少棒黃律維2安率隊勝

富邦盃台灣12強少棒大賽19日開打，桃園市中平國小盼再打出「小辣椒」球風，首戰讓4名主力投手輪流上場，以8比0擊敗南投縣新街國小。圖為先發投手黃詣崴。中央社記者謝靜雯攝 108年2月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）富邦盃台灣12強少棒大賽今天開打，桃園市中平盼再打出「小辣椒」球風，首戰讓4名主力投手輪流上場，黃律維埋伏第8棒有表現，以8比0擊敗南投縣新街，總教練李國強卻希望球員壓力不要太大。

2019年富邦盃台灣12強少棒大賽登場，桃園總計有4支球隊參賽，包括龜山、中平、仁善、大勇，4支球隊在縣內比賽互有輸贏，此次比賽交手也備受矚目。

中平今天首場比賽與南投縣新街交手，陣中4名主力投手黃詣崴、周柏恩、張耀允、黃秉森依序登板，李國強表示，首場比賽讓投手輪流上去試試，過去對新街的了解，他們的打者力量大，直球攻擊能力強，所以先讓變速球拿手的黃詣崴先發，後面再壓上球速好的投手，有效壓制對手打擊。

中平打者黃律維埋伏第8棒，今天關鍵時刻有表現，單場敲出2支安打，李國強表示，黃律維在陣中不算主力先發，但最近教練團發現他的擊球率變高，打擊上有明顯的改變，加上力量不錯，安排他上場，他也掌握機會表現。

李國強表示，拿下首場比賽勝利，球員們做得最好的部分，是1到9棒都能夠有發揮，而不是僅集中在中心棒次發揮；李國強點出，球隊上學期實力雖然沒有這麼好，但球員們都很努力，慢慢與其他強隊拉近距離，過程中不斷看到他們成長。

李國強直言，中平的球員身材雖然一直都不算特別突出，但前幾屆學長們有不錯的表現，感受到球員們的壓力，希望可以打出過往「小辣椒」的球風，也想表現給學弟們看，但希望他們不給自己太大的壓力。

黃律維原本定為捕手，但先發上場的機會不算穩定，他表示近期更專注選球，把球打高，近期打擊狀況不錯，也更有自信，偶像是旅日火腿隊球員王柏融。（編輯：張芷瑄）1080219