富邦盃少棒龜山羅世育敲3安 向陽岱鋼看齊

（中央社記者謝靜雯台北20日電）富邦盃台灣12強少棒大賽，桃園市龜山首場比賽與南投縣新街交手，羅世育埋伏第7棒單場3安好表現，率隊以18比3、4局拿勝；羅世育近期盃賽打擊調整佳，偶像是同為外野手的陽岱鋼。

龜山此次比賽首戰與新街交手，先發投手邱立璿首局投球角度不理想，開賽失掉1分，經過教練團提醒修正，後面越投越穩，今天總計投2局被敲2支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

龜山首局打擊沒有發揮，2局開啟攻勢，單局靠著7支安打、4次保送、1次對手守備失誤，一口氣打了14人次，攻下9分大局；4局再起攻勢，單局9安、再添9分，提前拿下比賽勝利。

龜山第3棒李立威、第5棒蔡韋辰、7棒羅世育、8棒林立崴都有單場3安好表現，羅世育埋伏第7棒，單場3安4打點，被教練干易哲點名是打線關鍵，「今天比賽後段棒次有正常發揮，他本來就是打擊滿穩定的球員，只差心理素質」。

干易哲表示，心理素質沒有辦法教，台灣有很多比賽，對於球員的臨場反應和心理素質的建設也有很大的幫助，希望他們藉由比賽更成長；雖然拿下首場比賽勝利，但干易哲也提到球員打擊的積極度還需要再調整。

羅世育近期盃賽打擊狀況不錯，生涯首度單場敲出3支安打，他表示，教練有幫忙修正擊球時機，收到不錯的效果。

羅世育為台東人，他表示，媽媽提過旅日好手陽岱鋼是親戚，所以把他當成偶像，兩人同樣是外野手，希望自己的守備可以跟陽岱鋼一樣好。（編輯：張雅淨）1080220