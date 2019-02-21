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桃猿熱身賽中繼群表現亮眼 仍不敵樂天巨人

最新更新：2019/02/21 18:21
中華職棒Lamigo桃猿隊21日韓職樂天巨人進行熱身賽，中繼投手群表現亮眼，其中洪聖欽更是於第6局連續送出3次三振。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月21日
中華職棒Lamigo桃猿隊21日韓職樂天巨人進行熱身賽，中繼投手群表現亮眼，其中洪聖欽更是於第6局連續送出3次三振。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日綜合報導）Lamigo桃猿今天在嘉義縣棒球場與韓職樂天巨人進行熱身賽，雖然桃猿先發史博威狀況不穩，不過4任中繼皆無失分。最終樂天於第9局反攻，5比3奪勝，對台灣球隊取得2連勝。

桃猿今天推出洋將史博威先發主投，不過2局上他被樂天第七棒金準兌敲出3分全壘打，總計史博威投2局，被敲出3支安打，投出3次四死球，還有2次暴投，失掉3分。

史博威退場後，張明翔中繼3局，洪聖欽、黃偉晟及吳丞哲各投1局皆無失分，其中洪聖欽更是於第6局連續送出3次三振，表現優異。

兩隊3比3平手情況下，樂天於第9局再度展開攻勢，黃子鵬上場投球後，因隊友一次失誤，以及樂天5到7棒都敲出安打，失掉2分，終場樂天以5比3擊退桃猿。樂天繼昨天對富邦悍將以15比8獲勝後，連續2天對台灣球隊都拿下勝利。

桃猿打線部分，是在第2、3、5局各攻下1分，其中第3局及第5局，朱育賢各敲出1打點安打，幫助球隊追平比數。朱育賢今天繳出3打數2安打、2打點成績。（編輯：張芷瑄）1080221

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