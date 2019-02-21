富邦盃少棒4強出爐 23日準決賽登場

2019富邦盃台灣12強少棒大賽預賽結束，最終晉級的球隊為A組桃園仁善、B組台東豐田、C組桃園龜山、D組台北福林，4強賽事將在23日登場。圖為龜山投手李立威21日5.2局用60球送4次三振助勝。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年2月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日電）2019富邦盃台灣12強少棒大賽，第3天賽事結束，預賽劃上句點，最終晉級的球隊為A組桃園仁善、B組台東豐田、C組桃園龜山、D組台北福林，4強賽將於23日登場。

首戰先上演「桃園內戰」，由龜山對上中平，龜山前2局遭中平投手黃秉森壓制，直到3局出現亂流，遭龜山攻下2分。4局李立威敲安、宋翊偉帶有2打點的安打，助龜山持續領先。

5局中平發生傳球失誤龜山再攻下2分，加上先發投手李立威5.2局用60球送4次三振，雖然被敲3安但無失分封鎖，最終6比0奪勝，龜山二連勝率先挺進4強。

賽後龜山教練干易哲特別點名先發李立威表現亮眼，「他今天控球、變化球都投得很好，很到位，好球數搶得很快讓對方有壓力，本來希望他可以用60球完投，可惜最後一局被敲安打，不過已經表現很好了」。

第二場比賽為台北福林對上新北興穀，此役福林在1、3、4局都攻占滿壘，卻無法把握攻擊機會，最終無功而返。不過福林投手也有壓制力，僅讓興穀在5局靠著暴投跑回1分，最終以3比1奪勝。

第三戰桃園仁善碰上高雄中正，仁善在陳沛宇、李育朋安打帶動下，接連2局都拿下4分，加上U12國手邱宇珩最後1局關門送出3K，最終仁善8比2奪勝挺進4強，達成賽前設定的基本目標。

仁善總教練紀順彬肯定邱宇珩表現，「今天是他第一次登板投球，我們也是刻意讓他上場適應一下，接下來4強可能會讓他上場，他的狀況一直都很不錯，不只球技，課業、紀律也都不用擔心」。

最後一戰由台東豐田對桃園大勇，豐田首局就展開猛攻，打了超過半小時敲出8安，包括高士凱轟出2分砲，為本次盃賽首支全壘打，單局攻下11分奠定勝基，最終5局就以15比4奪勝。

4強賽事將在23日上午10時，於台北青年公園登場，先是仁善對上豐田，接著下午1時為龜山對上福林。（編輯：張芷瑄）1080221