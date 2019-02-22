字母哥發威密道頓有準頭 公鹿一分險勝塞爾蒂克[影]

NBA密爾瓦基公鹿21日對戰波士頓塞爾蒂克，最終以98比97險勝。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天對戰波士頓塞爾蒂克，靠著「字母哥」安特托昆博全場獨拿30分和密道頓末節關鍵時刻的三分球，最後目前戰績領先全聯盟的公鹿以98比97險勝。

截至目前為止，本季平均每場得分達27.2的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）這場比賽第4節就貢獻公鹿12分。公鹿與塞爾蒂克的對戰系列這個球季共交手3場，公鹿取得2勝1負的優勢。

「字母哥」抓了13個籃板，而公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）獨得15分也抓了本季新高的13個籃板，布洛格登（Malcolm Brogdon）貢獻公鹿15分。公鹿近來17場比賽贏了15場，包括過去10場贏了9場。

這是全明星賽週結束後的兩隊首場比賽，賽後公鹿的戰績推進至44勝14負，傲視全聯盟。

至於在塞爾蒂克方面，得分主力厄文（Kyrie Irving）得22分，而時間剩下最後3秒公鹿因24秒違例，塞爾蒂克掌握壓哨前最後一擊可望反敗為勝的契機，可惜厄文切入上籃失手而1分飲恨。

厄文本季因傷所困，由於右膝扭傷明星賽前他缺陣兩場。

塞爾蒂克近況不佳，過去5場比賽至今已輸了3場。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1080222