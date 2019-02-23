NFL超級盃冠軍愛國者老闆 被控佛州買春

（中央社邁阿密22日綜合外電報導）美國警方表示，在一場臨檢查獲錄影證據後，今年奪下職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍的新英格蘭愛國者隊老闆克拉夫特被控在佛羅里達州一家水療按摩店買春。

77歲的克拉夫特（Robert Kraft）雖然住在麻州，但在佛州棕櫚灘有房產。他被控兩度前往佛州朱比特（Jupiter）水療按摩店Orchids of Asia Day Spa買春。

朱比特警察局長柯爾（Daniel Kerr）指出，克拉夫特等25人涉嫌買春遭起訴。佛州警方最近在臨檢行動中，查獲錄影證據。

柯爾說：「我們和大家一樣深感震驚。」

克拉夫特發言人否認他涉及任何不法行為，但拒絕進一步評論。

佛州檢方針對和中國與紐約有關連的人蛇集團展開長達8個月的調查，警方監視對象包括5家按摩中心。

克拉夫特25年前以1億7200萬美元買下新英格蘭愛國者（New England Patriots），今年愛國者摘下隊史第6度超級盃冠軍。根據「富比世」（Forbes），克拉夫特個人資產淨值達66億美元（約新台幣2030億元），在2018年富比世400大富豪排名前20%。愛國者身價估計約37億美元（約新台幣1138億元）。

根據NFL個人行為準則，當中「不得損及聯盟形象」的規定也適用於球隊老闆，克拉夫特恐面臨紀律處分。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1080223