高雄有意爭辦F1 難度高

（中央社記者龍柏安台北26日電）高雄市長韓國瑜，為提振高雄經濟與觀光，有意爭取F1賽事到高雄舉辦，不過不願具名的台灣知名賽車手表示，台灣從未辦過任何賽車國際級賽事，要直接舉辦F1恐怕難度很高。

這名賽車手表示，F1就是賽車界的最高殿堂，類似籃球界的美國職籃（NBA），或職棒界的美國職棒大聯盟（MLB），他說：「我們連次級方程式賽車的賽事都沒舉辦經驗，就像你從小學課程要直接跳博士班，非常困難。」

他強調，F1的比賽光是主看台，每張門票就要1萬5000台幣左右，主看台可容納觀眾的人數，則從1萬5000人起跳，最大到3萬人都有，「我們完全沒有任何基礎設施，甚至連有足夠經驗的賽事服務人員都沒有，如果倉促舉辦，恐怕到時候會一團亂。」

此外，他也透露，F1的賽事非常複雜，比賽期間除了有F1比賽，還有墊檔用的墊賽，只是在電視轉播上看不到，「因此場邊需要的工作人員數量非常多，就算從鄰境國家調來有經驗的工作人員，姑且不算開銷，光是整合也是大問題。」

至於曾參加過達卡拉力賽的台灣知名賽車手陳和皇則坦言，台灣雖然沒舉辦任何國際級賽車經驗，不過他強調：「萬丈高樓平地起，如果第一步沒有踏出去，就永遠是原地踏步。」

陳和皇表示，他曾到新加坡、首爾和黃金海岸，近距離看過F1賽事，他說，舉辦F1城市街道賽，就要以整個城市來做規劃，「我覺得高雄是有舉辦F1街道賽的條件，只不過後續的規劃非常重要。」

F1除了街道賽，也有在賽車場的賽道賽，陳和皇認為，台灣目前並沒有合格的F1賽道，因此相比之下，「採取封街、舉辦城市街道賽的可能性與難度，遠比賽道賽來得容易與可行。」

根據美國富比士網站在2017年的報導，舉辦一場F1街道賽事的最低成本，粗估就高達近9000萬美元（約新台幣27.9億台幣），其中光是人事、場地架設、護欄、保險與其他相關費用，就高達5750萬美元（約新台幣17.8億），另外還得支付賽事權利金3150萬美元（約新台幣9.78億）。

富比士文中也透露，要成為F1新站成員，需簽下為期10年的合約，且每年權利金將以5%幅度向上調升，到最後一年舉辦賽事時，主辦權利金將高達4890萬美元（約新台幣15.1億）。（編輯：吳協昌）1080226