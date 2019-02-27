UBA關達祐拋投鎖勝局 國體大扳倒健行科大

（中央社記者龍柏安台北27日電）國立體大與健行科大雙強今晚對決，衛冕軍國體大靠著大三後衛關達祐，在比賽結束前33.2秒中距離拋投命中底定勝局，終場84比72賞給健行8強首敗。

107年UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，今天在健行科大進行第3天賽事，晚間壓軸則由國體大與地主健行雙雄對決，同時也是上季UBA冠軍賽的戲碼。

今晚交手前，兩隊8強賽前2戰都奏捷，不料頂著11連勝光環，又享有地主優勢的健行，第3節進攻突然當機，一度陷入20分落後。

雖然健行射手群在第4節回魂，並將比數追到只差8分，可惜關鍵時刻守不住對手籃下攻勢，加上國體大的關達祐關鍵拋投鞏固勝局，最終不但11連勝止步，也吞下8強賽首敗。

國體大以李家慷的20分最高，關達祐則攻下次高的15分，而首節從後場飆進特大號三分球的楊盛硯，則添得13分。

今年大四的楊盛硯表示，這場勝利對他們而言非常重要，因為健行很有可能是4強會再次遭遇的對手，「贏了這次，會對我們的信心提升很多」。

當他被問到首節的超級特大號三分球時，楊盛硯則坦言，出手時球的彈道很直，「但沒想到會進」。

至於8強還未開胡的義守大學與政治大學，義守今天差點浪費半場打完22分領先優勢，最後關頭頂住政大反撲，最終以79比73擊敗政大，不僅逼政大吞下8強賽的3連敗，也摘下8強賽首勝。（編輯：張芷瑄）1080227