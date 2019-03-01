企排冠軍賽尬MIZUNO 台電男排要拚5連霸

（中央社台北1日電）台電男排、MIZUNO今天相繼在企業排球聯賽14年挑戰賽首輪勝出，明天將在冠軍賽交手，今年特別提早備戰的台電，目標將鎖定5連霸。

企業排球聯賽14年挑戰賽今天在台北體育館開打，男子組首戰由例行賽冠軍台電男排出戰排名第4的conti，台電最終以25比14、25比21、25比17，直落三拿下冠軍戰門票。

「今天攔網不錯，但後面有點鬆懈，接發球還要加強，表現可以打80分。」台電隊長張善源表示，雖然隊中有傷兵，但球隊狀態調整的不錯，大家也都對5連霸很有信心。

黃建逢因傷下半季幾乎都缺陣，在攻擊手戰力並非完整的情況下，台電今天也讓球員輪番上陣，為明天起3戰2勝的冠軍戰做準備。

台電教練李鎮鰻透露:「黃建逢傷勢大概恢復7成，還在適應球場上的節奏。」

李鎮鰻說：「冠軍當然是我們最大的目標，也要看選手是否能平常心發揮。」

另一場男子組賽事由例行賽排名第2的長力育樂對戰第三的MIZUNO，MIZUNO展現韌性，最後以3：2（34比32、28比26、22比25、22比25、16比14）收下另一張冠軍戰門票，明天將與台電男排對決。（編輯：翁翠萍）1080301